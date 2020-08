Lavoro Catania: posizioni aperte nel pubblico e nel privato

Ecco alcune delle offerte di lavoro ancora attive su Catania e provincia, a cui è possibile candidarsi per trovare o cambiare il proprio lavoro.

Lavoro Catania. Anche i mesi estivi si caratterizzano per numerose offerte di lavoro in città e nella provincia. Queste le principali posizioni aperte, con opportunità che spaziano dal settore privato al pubblico impiego.

Lavoro Catania: Concorso ARPA Sicilia

L’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Sicilia mette a concorso 57 posti per diverse categorie richieste a cui è possibile partecipare sia con la laurea che col diploma. Per fare domanda c’è tempo fino a fine mese.

Compagnia della bellezza

Diverse le figure professionali ricercate dal noto franchising di hair care, con oltre 300 saloni in tutta Italia. Per la sezione “lavoro Catania”, si ricercano in proposito:

Parrucchiere senior (professionista che abbia maturato un’esperienza di almeno 8 anni nell’ambito)

parrucchiere junior (giovani brillanti e motivati);

Social media manager (persona che curerà il brand sui social e realizza contenuti social per il gruppo);

Videomaker (tra i requisiti la conoscenza dei principali programmi di video montaggio e competenze nell’area della post-produzione cinematografica) ;

Account manager (questa figura entrerà in contatto coi clienti già acquisiti e svilupperà rapporti con gli agenti commerciali per gestire le specifiche esigenze del salone;

Grafico (una persona con conoscenza del settore web e dei software di elaborazione grafica per creare cataloghi, schede e visual merchandising);

Art director (un professionista che ha maturato esperienza all’interno di un’agenzia di comunicazione);

Per ogni altra informazione su ulteriori requisiti e per inviare la propria candidatura si può consultare il sito della Compagnia.

Pfizer Italia

La nota casa farmaceutica americana ricerca un health&safety specialist per la sua sede di Catania. Questi i requisiti richiesti:

Laurea in area tecnica o gestionale attinente;

Formazione ed aggiornamento prevista dalla normativa vigente come Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi;

Qualifica come Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi per il macro settore ATECO corrispondente;

Formazione sui modelli di gestione secondo gli standard ISO14001 e ISO45001 (o precedente OHSAS18001);

Conoscenza della lingua inglese (fluent);

Conoscenza e facilità d’uso delle applicazioni informatiche: Office, CAD;

Esperienza maturata in aziende multinazionali e/o nel campo delle produzioni chimico farmaceutiche;

Esperienza pluriennale in Sicurezza e Igiene Industriale, sistemi di gestione EHS, Process Safety Management.

Per maggiori informazioni si può consultare il profilo Linkedin o il sito.

Valtur

Si ricercano diverse figure professionali (Animazione -Sport -Valturland-Beauty Center& SPA -Food & Beverage-Area Alberghiera & Guest Service -Boutique -Escursioni -Fotografi.

Questi i requisiti richiesti:

Disponibilità ininterrotta di 2/3 mesi;

Passaporto in corso di validità e voglia di viaggiare;

Bella presenza, ottime capacità relazionali e buona cultura generale;

Conoscenza fluente di una o più lingue straniere.

Tutte le candidature ricevute saranno valutate ed i candidati idonei saranno convocati per un colloquio di selezione. Si può consultare il sito o il profilo Linkedin per maggiori informazioni.

