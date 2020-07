Ospedale Garibaldi e INGV Catania assumono: le figure ricercate

L'Ospedale Garibaldi e l'INGV sezione Catania indicono due concorsi pubblici per la copertura di diverse posizioni lavorative. Tutti i dettagli contenuti in Gazzetta Ufficiale.

Disponibili sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio due concorsi pubblici a Catania, rispettivamente dell’INGV (l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e dell’Ospedale Garibaldi. Si tratta, naturalmente, di due concorsi per specialisti dei rispettivi ambiti. Vediamo in cosa consistono nello specifico e quali sono le scadenze riportate.

Assunzioni INGV

L’INGV ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso l’Osservatorio etneo Sezione di Catania. L’area tematica del concorso riguarda la “Realizzazione dei servizi del Gateway relativo al Vulcano Observations”, codice bando 1TEC-OE-07-2020.

La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: -1TEC-OE- 07-2020. Concorso pubblico, a n. 1 posto di Tecnologo – III livello», entro la scadenza fissata dal bando del 27 agosto.

Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it.

Ospedale Garibaldi

L’azienda ospedaliera “Garibaldi” di Catania, invece, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico di medicina interna. I posti considerati sono tutti a tempo indeterminato. Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 27 agosto.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 giugno 2020, Serie speciale Concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse umane dell’ARNAS Garibaldi – piazza S. Maria di Gesu’ n. 5 – Catania.