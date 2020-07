Lavoro Catania, Ikea e Poste assumono: le posizioni aperte

Opportunità di lavoro a Catania. Aperte diverse posizioni per le aziende Poste Italiane, Ikea e Lidl. Di seguito tutti i dettagli.

Opportunità di lavoro Catania in diverse posizioni per Poste Italiane, Ikea e Lidl. È possibile presentare la propria candidatura tramite il portale web delle aziende. Vediamo quali sono le posizioni aperte e i requisiti richiesti.

Lavoro Catania: Poste Italiane

Poste Italiane cerca la figura del Portalettere anche per Catania, oltre che per Palermo, Messina, Ragusa e le altre province dell’Isola. Si richiede un diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima di 102/110. È necessario essere in possesso di patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale.

Il contratto è a tempo determinato, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. L’iter di selezioni invece avrà due momenti:

un test di logica da effettuare o in sede o tramite sito internet dedicato secondo le modalità specificate tramite email; un colloquio in azienda seguito dalla prova d’idoneità alla guida del motomezzo aziendale.

Lavoro Catania: Ikea

Il noto marchio svedese apre tre opportunità di stage nella propria sede a Catania. Le tre opportunità comprendono Stage Recovery, Business Controller e Food & Restaurant.

Stage Recovery

In questa mansione si richiede la responsabilità di decidere come gestire i prodotti resi dai clienti, i prodotti danneggiati in negozio e quelli che, per varie ragioni, non possono essere venduti, mettendo poi in pratica ciò che è stato deciso. Contribuire a migliorare l’esperienza d’acquisto dei clienti, impegnandosi a evitare costi superflui relativamente ai prodotti e ottimizzando la qualità dell’offerta. I candidati devono avere ottime conoscenze di Excel e avere esperienza nel settore retail.

Business Controller

In questo caso, in affiancamento al proprio responsabile, si richiede di eseguire i processi amministrativi ottemperando a requisiti legali, norme nazionali e linee guida IKEA; provvedere alla comunicazione interna dello store; supportare lo store nell’offrire un ambiente di lavoro sicuro collaborando con RSPP, ASPP, Store Manager e Line Manager; e supportare il responsabile nelle attività di reporting e analisi dati. Si cerca un neolaureato in Economia, Statistica o Ingegneria.

Food & Restourant Stage

Richiesta propensione per il servizio ai clienti e le vendite e esperienza in ambienti di servizio ai clienti (requisito preferenziale). I candidati verranno inseriti nel reparto Food & Restaurant attraverso un periodo di stage della durata di sei mesi. Fondamentale possesso di HACCP o titolo che lo sostituisca (diploma alberghiero, laurea in scienze e tecnologie agroalimentari o affini). Inoltre, si richiede disponibilità a lavorare su turni e nei week-end. Infine, previsto rimborso più mensa aziendale gratuita.

Assunzioni Lidl

L’ultima posizione per la rubrica “lavoro Catania” riguarda la Lidl. L’azienda tedesca di supermercati mette a disposizione dei neolaureati un percorso a tempo pieno per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto è chiamato Generazione Talenti Logica e comprende un percorso formativo e lavorativo di un anno, basato sulla job rotation e strutturato in quattro fasi. Si avrà la possibilità di sperimentare diverse tipologie di attività affiancando diversi ruoli e colleghi.

Le quattro fasi comprendono:

Si inizierà dalle filiali del territorio. Qui ci si dovrà affiancare agli operatori di filiale, agli addetti vendite e assistant store manager fornendo supporto. Si passerà ai centri logistici. Qui si potrà vivere direttamente la realtà del magazzino affiancando diverse figure professionali per capire come funzionano le diverse piattaforme di logistica e le attività di distribuzione dei prodotti. Area logista regionale. Si lavorerà all’interno dell’area logistica di una sede regionale che permetterà di apprendere le attività strategiche di pianificazione. Infine si realizzerà il progetto logistica. Ciò consiste nella gestione in autonomia di un progetto in ambito logistico da condividere con il Tutor e con i Manager per mettere in pratica quanto imparato.

Il profilo richiesto è quello di un neolaureato con mentalità manageriale ed aperta al cambiamento. La conoscenza della lingua inglese dà un ulteriore punteggio.

Ulteriori informazioni in merito alle posizioni aperte sono disponibili sui siti dei diversi enti.