Assunzioni in Sicilia: tutte le opportunità di lavoro disponibili

Sono diverse le opportunità lavorative e le assunzioni in Sicilia. Ecco quali sono le ultime novità, con opportunità divise tra il settore pubblico e il privato, soprattutto nella zona etnea.

Assunzioni in Sicilia: sono diverse le opportunità di lavoro per coloro che sono alla ricerca di un’occupazione nell’Isola, tramite concorsi pubblici o annunci nel settore privato. Gli ambiti d’interesse sono vari, così come i concorsi ancora attivi.

Fce Catania: assunzioni per laureati e diplomati

Sono stati indetti dei concorsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Gestione Governativa Ferroviaria Circumetnea di Catania per l’assegnazione di alcuni posti che prevederanno dei contratti a tempo indeterminato sia per laureati che per diplomati.

Le categorie ricercate per le quattro posizioni messe a disposizione dalla Circumetnea di Catania riguardano sia impiegati in ufficio che tecnici. Nello specifico si ricerca 1 coordinatore di ufficio, che sarà posto nell’area movimento, gestione sicurezza, rete e turismo (area professionale 2°). Sono invece ricercati 3 specialisti tecnici, per le stesse aree della posizione precedentemente illustrata. Di questi tre posti, uno è riservato al personale di ruolo della FCE.

Autorità portuale: 33 posizioni aperte per diplomati e laureati

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale ha pubblicato diversi bandi di concorso per assumere personale. Le posizioni sono aperte a laureati e diplomati e i contratti saranno a tempo indeterminato.

Le posizioni in concorso sono le seguenti: