Amazon assume a Catania: come candidarsi

Amazon avvia le assunzioni a Catania tramite un'azienda leader nel mercato del lavoro. Vediamo nel dettaglio le posizioni aperte e come inviare la domanda di candidatura.

Amazon si prepara ad assumere a Catania. Sono ancora in corso i lavori per il nuovo centro logistico che dovrebbe aprire nei prossimi mesi nel capoluogo etneo, ma l’azienda leader dell’e-commerce si porta avanti e apre già le candidature. Il colosso delle spedizioni ha attivato nuove opportunità lavorative in tutta Italia con Gi Group, una multinazionale italiana che occupa nel settore del mercato del lavoro.

In particolare, la posizione offerta per Amazon Catania riguarda gli “Addetti ricevimento merci e smistamento prodotti”. Vediamo in cosa consiste di preciso e come candidarsi.

Amazon Catania: come candidarsi

Amazon ricerca per il centro logistico di Catania operatori di magazzino (“Associates”). La posizione prevede lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti. Per la posizione non sono previste qualifiche particolari, ma vediamo nel dettaglio i requisiti richiesti da Amazon Catania:

Età non inferiore ai 18 anni;

Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario;

Comprensione della lingua italiana;

Puntualità, precisione ed attenzione;

Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro;

Atteggiamento positivo verso il lavoro;

Disponibilità a raggiungere elevati standard di performance e qualità.

Per candidarsi per la posizione di operatori di magazzino “Associates” tramite Gi Group, bisogna procedere all’inoltro della domanda attraverso il seguente sito web:

https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000EUsBA&Agency=1&isApply=1

Inoltre, a tutti i potenziali candidati si ricorda che, previo invio della domanda, è necessaria la registrazione al sito di Amazon Force.

Amazon Catania: quando aprirà?

L’annuncio di un centro logistico dell’azienda di Jeff Bezos a Catania è stato dato nella seconda metà di maggio, ma per l’apertura bisognerà aspettare ancora qualche mese. L’inaugurazione di Amazon Catania, infatti, è prevista per l’autunno e porterà con sé una trentina di assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi, con ulteriori assunzioni, a regime, di oltre 70 autisti a tempo indeterminato.