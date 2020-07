FCE Catania: assunzioni a tempo indeterminato per laureati e diplomati

Sono state aperte nuove posizioni nel settore ferroviario siciliano: si cercano impiegati e tecnici da assumere con contratti a tempo indeterminato.

Il settore ferroviario in Sicilia è alla ricerca di personale da impiegare in diversi ruoli utili nell’area. Sono infatti stati indetti dei concorsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Gestione Governativa Ferroviaria Circumetnea di Catania per l’assegnazione di alcuni posti che prevederanno dei contratti a tempo indeterminato sia per laureati che per diplomati. Ecco le informazioni principali da sapere a riguardo per poter partecipare al concorso.

Profili professionali e selezione

Le categorie ricercate per le quattro posizioni messe a disposizione dalla Circumetnea di Catania riguardano sia impiegati in ufficio che tecnici. Nello specifico si ricerca 1 coordinatore di ufficio, che sarà posto nell’area movimento, gestione sicurezza, rete e turismo (area professionale 2°). Sono invece ricercati 3 specialisti tecnici, per le stesse aree della posizione precedentemente illustrata. Di questi tre posti, uno è riservato al personale di ruolo della FCE.

Per quanto riguarda la selezione, si effettuerà una prova preselettiva nel caso in cui i candidati si rivelino essere più di 60. Successivamente la selezione sarà effettuata tramite la valutazione dei titoli e l’espletamento di una prova orale.

Requisiti

I requisiti per partecipare al concorso sono diversi e divisi tra quelli generali e quelli specifici. I requisiti principali che i candidati di entrambe le categorie devono possedere sono i seguenti:

cittadinanza italiana o altro stato UE (altre categorie sono descritte nel bando);

o altro stato UE (altre categorie sono descritte nel bando); godimento dei diritti civili e politici;

conoscenza della lingua italiana (per cittadini stranieri);

essere in regola con gli obblighi di leva;

assenza di condanne penali o di procedimenti in corso;

o di procedimenti in corso; non essere stato destituiti, dispensati, licenziati da impieghi statali.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, nel caso del coordinatore di ufficio sono disponibili due diverse vie: è richiesta una laurea triennale in Ingegneria e l’esperienza tecnica/gestionale di almeno 2 anni nel settore ferroviario oppure basta un diploma di scuola media secondaria di secondo grado e l’esperienza tecnica/gestionale di almeno 5 anni nel settore.

Anche nel caso della figura dello specialista tecnico sono previste due diverse categorie di requisiti di accesso: la prima prevede la laurea triennale in Ingegneria, e l’esperienza di almeno 2 anni nel settore o in una delle figure indicate nel bando, mentre la seconda categoria di requisiti prevede il possesso di un diploma di scuola media secondaria di secondo grado e l’esperienza di almeno 5 anni nel settore o per una delle figure tra quelle indicate nel bando.

Scadenza e domanda di partecipazione

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è prevista per il 30 luglio 2020. Le richieste dovranno essere presentate secondo il modello allegato al bando a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzate alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda n.352/A -95128 Catania. Per informazioni maggiori si consiglia la lettura del bando disponibile online.