Lavoro Catania: posizioni aperte per diplomati e laureati

Lavoro Catania: sono diverse, al momento, le posizioni aperte a Catania e provincia. Vediamo di seguito tutte le opportunità di lavoro, dai concorsi pubblici alle aziende private. Le posizioni sono aperte sia a diplomati che a laureati.

Amazon

Amazon sbarca a Catania e si prepara ad assumere. I lavori per la realizzazione del nuovo centro logistico sono ancora in corso, ma la nuova sede dovrebbe aprire già nei prossimi mesi. Le candidature sono già aperte e la posizione offerta per Amazon Catania riguarda gli “Addetti ricevimento merci e smistamento prodotti“.

Leggi: Amazon assume a Catania: come candidarsi

IKEA

Tra le offerte lavoro Catania più gettonate, ci sono sempre quelle proposte da Ikea. Al momento, la nota azienda svedese propone due stage nella sua sede di Catania: il primo nell’ambito della progettazione e della vendita, mentre il secondo nell’area food del negozio.

Cavallotto

Cavallotto Librerie propone uno stage retribuito per la posizione di aiuto magazziniere. I requisiti richiesti sono il diploma di scuola superiore, l’uso pratico dei sistemi informatici, infine un’età massima di 25 anni. L’impiego da stagista è full-time. Le Librerie Cavallotto raccomandano ai candidati di presentare i propri curriculum alla sede di Corso Sicilia, 91. I CV inviati tramite mail o canali social non saranno presi in considerazione.

Eurospin

Ultima opportunità di lavoro Catania è offerta da Eurospin, alla ricerca di un addetto al banco gastronomico nella sede di Palagonia: Viene richiesta l’esperienza nel ruolo maturata al’’interno della GDO o in aziende alimentari, la disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, ed essere automuniti. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: vendita assistita al banco; operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, etc..) attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto; pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro. Inoltre, garantirà la corretta esposizione ed il rifornimento dei prodotti.

Comune di Catania

Il Comune di Catania assumerà 30 vigili urbani. Lo rende noto l’amministrazione comunale, che grazie a un finanziamento specifico arrivato dal Ministero dell’Interno potrà stipulare 30 contratti di durata annuale. 25 delle nuove assunzioni arriveranno grazie a un nuovo bando per soli titoli con procedure rapide e altri 5 ripescando coloro che hanno superato i requisiti di idoneità del concorso bandito nel 2017.

Leggi: Catania, nuove assunzioni al Comune: concorso per 30 vigili urbani