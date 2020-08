Sparatoria a Catania: due morti nel quartiere di Librino

Sparatoria a Catania nel quartiere di Librino, il bilancio è grave: due morti e quattro feriti.

Uno scontro finito nel sangue: è questa la prima ipotesi legata alla sparatoria di ieri sera in via Grimaldi, nel quartiere di Librino. I carabinieri stano ancora indagando per capire meglio l’accaduto ma si pensa che sia tutto dovuto a un regolamento di conti tra diverse bande di spacciatori che si contendono la zona.

Il bilancio è grave: sono due i morti e quattro i feriti. Continuano le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale coordinati dalla Procura di Catania.