Notte di San Lorenzo 2020: dove guardare le stelle cadenti a Catania e dintorni

Ancora pochi giorni e arriverà, con le sue caratteristiche stelle cadenti, la notte di San Lorenzo. Come trascorrerla al meglio, in un anno decisamente diverso da quelli passati? Qualche consiglio su dove trascorrere l'evento senza rischiare assembramenti.

Il 2020 è un anno senz’altro diverso. La nuova decade, in realtà, è iniziata nel peggior modo possibile: tra una totale chiusura e un quasi continuo brancolare nel buio e nella paura, quasi non si vede l’ora che arrivi il 31 dicembre. Eppure, nel bene e nel male, certi eventi ci sono ancora, immutati da qualsiasi avvenimento, a prescindere dalla gravità.

Uno di questi è senza dubbio la notte di San Lorenzo, in arrivo il prossimo lunedì. In tanti momenti, spesso di solitudine, è stato possibile osservare il firmamento. Nessun cielo è però bello come quello del 10 agosto, caratterizzato da una moltitudine di stelle cadenti, visibili ad occhio nudo. In un anno diverso dal solito, dunque, come poter godere di questa splendida serata al massimo? Ecco alcune proposte.

Una passeggiata sull’Etna

Il “vulcano buono” è stato, tra luglio e agosto, una tra le mete preferite di catanesi e non. Questo è dovuto non solo alla frescura tanto ricercata durante il caldo estivo. Sono molti, infatti, gli spettacoli astronomici visti e fotografati da lì: si prenda ad esempio la cometa Neowise, o Giove e Saturno, splendenti e visibili più che mai.

Al mese di agosto è legato, invece, lo sciame meteoritico delle Perseidi. Conosciute anche come “lacrime di San Lorenzo”, sono i detriti lasciati dal passaggio della cometa Swift Tuttle attorno al Sole, incrociate dalla Terra durante il moto di rivoluzione.

Raggiungono il loro picco nelle notti tra l’11 e il 13 agosto: l’Etna, ambiente ben lontano dall’inquinamento luminoso cittadino, è uno dei luoghi migliori per osservarle, alle volte fotografarle da uno degli scorci magnifici che il vulcano offre. Attenzione al freddo, però: nonostante si stia vivendo uno dei periodi più caldi dell’estate 2020, ad alte quote, di notte, le temperature scendono notevolmente. Sull’Etna, alcuni punti topici per guardare le stelle cadenti sono Piano Vetore, per esempio, ma anche Serra La Nave. Qui si trova l’Osservatorio Astrofisico etneo, dove negli anni scorsi sono stati frequenti gli eventi proprio per la notte del dieci agosto. Quest’anno non ne sono stati comunicati, tuttavia si consiglia agli interessati a eventuali visite guidate di contattare l’osservatorio dell’INAF per maggiori informazioni.

San Lorenzo in spiaggia

L’alternativa al salire per i paesi etnei fino a raggiungere le alte quote dell’Etna, è munirsi di un sacco a pelo, o di una tenda, e di trascorrere la notte dei desideri in riva al mare. Trovandosi spesso le spiagge all’interno delle città, si teme una scarsissima visibilità del firmamento notturno.

In realtà, le stelle cadenti sono ben visibili anche in riva al mare: a Catania e dintorni è possibile trovare splendidi luoghi dove appostarsi. Per esempio, dalle spiagge di Riposto e Fondachello. Oppure, spostandosi poco più in là, a Letojanni, in provincia di Messina, dove negli anni scorsi proprio in coincidenza con il 10 agosto avveniva lo spettacolo del Festival delle Lantenrne.

La presenza della Luna al suo ultimo quarto garantisce un disturbo luminoso ridotto al minimo, creando un ambiente non solo romantico, ma appetibile per i fotografi esperti che così possono immortalare mare, stelle e Luna in un solo fantastico scatto. Anche qui si raccomanda di coprirsi: seppur ci si trovi al livello del mare, le temperature notturne potrebbero abbassarsi molto.

In un anno caratterizzato dalla mancanza degli eventi a cui si era solitamente abituati, il miglior modo per osservare le stelle cadenti si riduce alla domanda ridondante “mare o montagna?“. Eppure, questo non sminuisce la bellezza dell’avvenimento, in qualche modo l’acuisce, rendendola differente ma per certi versi unica. Pronti, dunque, a stare col naso all’insù in pieno contatto con la natura, alla ricerca di una stella cadente alla quale esprimere il proprio desiderio?