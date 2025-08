In vista delle festività di Ferragosto e della Notte di San Lorenzo, GEMA S.p.A. comunica importanti informazioni riguardo alle modifiche temporanee nei servizi di raccolta.

Le nuova variazioni di orari

GEMA S.p.A. comunica che non sarà prevista nessuna variazione degli orari di raccolta rifiuti per quanto concerne il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, mentre per quanto concerne Ferragosto qualcosa cambierà.

Giovedì 14 agosto 2025, il servizio di esposizione domestica e commerciale nel Lotto Centro verrà eseguito regolarmente. Tuttavia, per gli utenti che risiedono in alcune aree specifiche della città, l’esposizione della frazione giornaliera avverrà tra le ore 16:00 e le ore 18:00, a causa di modifiche nei programmi di raccolta. Per queste GEMA invita tutti i cittadini a consultare la mappa della città per capire le variazioni degli orari. Per accedere alla mappa della città, cliccare QUI. In alternativa, GEMA S.p.A. distribuirà volantini informativi nelle vie comprese nell’area, per garantire che tutti i residenti siano correttamente informati sulle modifiche.

Inoltre, si segnala che venerdì 15 agosto 2025, in occasione della festività di Ferragosto, i centri di raccolta “Picariello”, “Borgo Sanzio” e “Cairoli” rimarranno chiusi. Gli utenti sono quindi invitati a pianificare con anticipo la loro attività di conferimento dei rifiuti. Per quanto riguarda la Notte di San Lorenzo GEMA S.p.A. conferma che il servizio di raccolta rimarrà invariato, con gli orari abituali che non subiranno alcuna modifica, stessa cosa per quanto concerne le aperture dei centri di raccolta.