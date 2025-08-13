Inizia il conto alla rovescia per i festeggiamenti di Ferragosto 2025! Il meteo sembra essere dalla nostra parte, con temperature caldi e cieli sereni. Una giornata perfetta da trascorrere in spiaggia, ma attenzioni ai divieti emanati. Infatti, durante la giornata di ieri, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un’ordinanza che vieta per Ferragosto l’accensione di fuochi, gli attendamenti, il consumo di alimenti e bevande alcoliche su tutto il litorale, compreso il boschetto della Playa. Il provvedimento mira a salvaguardare l’incolumità pubblica, la sicurezza igienico-sanitaria, la tutela dell’ambiente, il decoro del territorio.

Le restrizioni in vigore

Le restrizioni saranno in vigore dalle ore 8 del 14 agosto fino alle 24 del 15 agosto 2025. Inoltre tra i divieti emanati si aggiungo quelli di: accendere falò, trasportare o accumulare legna, carbonella o materiali infiammabili, montare tende o ripari temporanei.

Nelle stesse aree è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 18.00 del 14 agosto alle ore 7.00 del 15 agosto 2025. Nello specifico, per le bevande non alcoliche è vietata la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro.

Per i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 200 euro, come da decreto legislativo 267/2000. Previsto inoltre quanto disposto dall’art. 650 del codice penale, che punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene – se il fatto non costituisce un più grave reato – con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.