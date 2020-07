La cometa si “tuffa” sulla Luna: lo scatto dai cieli dell’Etna [FOTO]

La cometa Neowise sarà visibile ancora per qualche giorno, se si ha la pazienza di armarsi di binocolo e trovare una posizione adatta. Lo scatto del fotografo Salvo Puccio.

Sono gli ultimi giorni per vederla, ma la cometa Neowise non verrà dimenticata facilmente. Immortalata da tutti gli angoli e su tutti gli sfondi, il fenomeno astronomico del mese di luglio ha trovato un suo luogo d’elezione in Sicilia. Segesta, l’Etna, Ortigia sono stati solo alcuni dei luoghi dai quali è stata fotografata.

Non poteva mancare, tra i tanti fotografi a cimentarsi nello “scatto alla cometa”, il catanese Salvo Puccio, che sui suoi profili ha condiviso diverse foto “astronomiche”. Tra queste, una delle più belle incornicia la Neowise tra le stelle in alto e gli alberi dell’Etna in basso, colta proprio nell’attimo in cui sembra tuffarsi verso una sottile falce di Luna.

La foto, scattata a Piano Vetore, non è stata però di facile esecuzione, come commenta lo stesso fotografo. “Ero sull’Etna, precisamente a Piano Vetore, e accanto a me c’era gente che affermava di vederla distintamente – scrive Puccio sul suo profilo Facebook – ma io, non fosse stato per la lunga esposizione dello scatto, probabilmente non ci avrei fatto nemmeno caso. Per una volta tanto, viva #laggente! Che con binocoli e app sulle stelle, riusciva a capire dove andare con l’occhio. E io carpivo le informazioni e… scattavo”.