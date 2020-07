La cometa “Neowise” sui cieli di Sicilia: gli scatti sono epici [FOTO]

La cometa Neowise è visibile a occhio nudo ed è l'evento astronomico più suggestivo di luglio. Ecco alcuni degli scatti più belli che immortalano la Sicilia con la cometa sullo sfondo.

Visibile a occhio nudo, la cometa “Neowise” è l’appuntamento astronomico da non perdere di luglio. Scoperta il 27 marzo dal telescopio spaziale NEOWISE, la cometa raggiungerà il suo punto più vicino alla Terra il 23 luglio. Già da qualche giorno, tuttavia, è possibile ammirare la cometa nelle prime ore del mattino. E quale punto migliore per farlo se non la Sicilia? L’Isola offre diverse località mozzafiato da cui ammirare l’evento al naso all’insù senza ausilio del telescopio e già negli scorsi giorni non sono stati pochi i fotografi che hanno puntato l’obiettivo in alto e fotografato la cometa da diversi punti.

Il veliero Amerigo Vespucci e Ortigia, il tempio greco di Segesta, l’Etna e l’Isola delle Femmine sono, finora, le località dalle quali la cometa è stata immortalata nel suo passaggio dai cieli di Sicilia. Tra il 14 e il 15 luglio sarà possibile seguirla per tutta la notte, ma gli esperti consigliano di appostarsi in punti a bassa luminosità artificiale, un’impresa sempre più difficile, ma ancora possibile nelle zone più isolate della regione. In attesa di ammirarla coi nostri occhi, ecco alcuni degli scatti più belli rinvenibili sul web. Foto che ci ricordano la bellezza del cielo stellato, verso cui spesso non solleviamo lo sguardo se non un giorno all’anno, il dieci agosto, ma che resta uno spettacolo per la vista tutto l’anno.