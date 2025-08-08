Notte di San Lorenzo 2025: ci si prepara a vivere una delle notti più magiche dell’estate: la notte di San Lorenzo! Come ogni anno, la domanda caricherà già è sempre la stessa: ” il cielo sarà abbastanza sereno per poter ammirare le stelle cadenti?”. D’altronde le protagoniste indiscusse di questa serata sono proprio loro: le spettacolari via luminose che attraverseranno il cielo e che ci terranno tutti col naso all’insù, gareggiando a chi ne vede di più e a chi potrà esprimere più desideri. Per ora l’unico pensiero della tanto attesa nottata sarà decidere il luogo adatto per poter osservare lo spettacolo delle stelle. Di seguito tutte le previsioni meteo per la nottata del 10 agosto!

Notte di San Lorenzo 2025, previsioni meteo per Catania

Buone notizie per chi ha in programma di godersi la Notte di San Lorenzo nella nostra città di Catania: il cielo sarà sereno e senza nuvole, perfetto per osservare le stelle cadenti! La giornata inizierà all’insegna del bel tempo, con sole splendente già dal mattino e per tutta la giornata. Le temperature massime sfioreranno i 34 gradi nelle ore centrali, soprattutto intorno alle 14. Anche di sera il clima sarà piacevole: le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi, nemmeno durante le ore notturne.

Ottime condizioni anche per chi sceglierà di passare la serata in riva al mare: il mare sarà calmo e i venti saranno deboli o assenti. In sintesi, l’atmosfera sarà piacevole per chi deciderà di concedersi una passeggiata notturna o partecipare agli eventi in città.

Notte di San Lorenzo 2025, previsioni meteo in Sicilia

Ottime notizie anche per il resto dei capoluoghi siciliani! Le previsioni meteo per la Notte di San Lorenzo sono ottimali in quasi tutte le città dell’isola!

Il sole sarà protagonista per tutta la giornata, con cieli sereni da mattina a sera. L’unica eccezione riguarda Ragusa e Siracusa, dove è prevista qualche nuvola nelle prime ore del mattino. Ma anche in questo caso non c’è nulla da temere, infatti, già dal primo pomeriggio tornerà il sereno, previsioni ideali per poter ammirare le stelle cadenti. Sul fronte delle temperature, sarà Catania a detenere il primato di città più calda, con temperature massime fino a 34 gradi nelle ore centrali. A seguire la città di Caltanissetta, che raggiungerà i 33 gradi. La temperatura più bassa invece sarà registrata a Enna, dove le minime toccheranno i 17gradi.

Notte di San Lorenzo 2025, le previsioni per l’indomani

Saranno in tanti a trascorrere la Notte di San Lorenzo all’aperto, accampati o in riva al mare. A tal proposito diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo per il giorno successivo. Il bel tempo continuerà a essere protagonista in quasi tutti i capoluoghi siciliani, con cieli sereni e sole splendente già dalle prime ore del mattino. L’unica eccezione sarà Palermo, dove si prevede un cielo poco nuvoloso, ma senza rischi di pioggia.