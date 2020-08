Lavoro Catania, Amazon ed Eurospin assumono: le offerte attive

Lavoro Catania: se si è alla ricerca di un impiego, vale la pena consultare queste nuove posizioni aperte, diversissime tra di loro.

Lavoro Catania: la settimana va concludendosi con nuove offerte in attesa di essere prese in considerazione. L’estate, infatti, è un periodo di transizione: per molti è il momento per cercare un impiego, a prescindere dal fatto che sia il primo o uno nuovo.

Questa settimana, per Catania e provincia, vi sono molte offerte, parecchio differenti tra di loro. Gli offerenti sono i più disparati, da Amazon all’Università di Catania, dall’Eurospin all’azienda CPM Italy. Ma quali sono le posizioni aperte per le quali queste aziende ricercano nuovo personale? E quali sono i requisiti da possedere per inoltrare la propria domanda d’impiego?

Lavoro Catania: tecnologo per UniCT

L’Università di Catania è alla ricerca della figura di un tecnologo di secondo livello, (categoria D, posizione economica D3). La nuova figura andrebbe inserita a tempo determinato, per un impegno pari a 18 ore medie settimanali nel trimestre. Il tecnologo andrebbe a supporto amministrativo-finanziario del progetto Horizon 2020 e-SAFE del dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’Università degli studi di Catania.

I requisiti sono molteplici per questa offerta lavoro Catania. Naturalmente, viene richiesta la maggiore età; si richiede inoltre la cittadinanza italiana e l’idoneità fisica all’impiego. Per quanto riguarda i titoli di studio, UniCt richiede che il candidato abbia una laurea magistrale in Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche,Ingegneria gestionale o titoli equiparati o equipollenti.

Si richiede inoltre una “particolare qualificazione professionale ricavabile da documentata esperienza lavorativa, di durata almeno biennale negli ultimi cinque anni, nella gestione amministrativo-finanziaria di progetti europei”. Per maggiori informazioni, ad ogni modo, si rimanda al bando, che avrà scadenza il prossimo 3 settembre 2020.

Amazon

Per la provincia di Catania, l’azienda di commercio elettronico statunitense Amazon è alla ricerca di un Delivery Station Liaison (DSL) per il Servizio Clienti. Come spiegato nell’annuncio, questa figura si occupa, tra l’altro, di “fornire un servizio clienti localizzato in sede per consentire un’indagine efficace in tempo reale sulla localizzazione di un pacco e su come Amazon può recapitarlo al cliente il più rapidamente possibile”.

Il candidato ideale ha per requisiti di base un inglese fluente scritto e orale, da uno a due anni di esperienza nel servizio clienti, una buona conoscenza di Microsoft Office, Outlook, Word ed Excel. Costituiscono requisiti preferenziali una precedente esperienza in ruoli di logistica e ottime performance nell’attuale ruolo/mansione. Ci si può candidare alla posizione offerta su Amazon Jobs o dal portale di annunci lavoro Linkedin.

Lavoro Catania: CPM Italy

CPM Italy, azienda specializzata nel field marketing, presente in Italia dal 1988, è alla ricerca di un nuovo merchandiser. Come spiegato nell’annuncio, il candidato dovrà “sapersi interfacciare direttamente coi punti vendita per sviluppare attività rivolte all’incremento di visibilità dei prodotti, gestendo un panel di punti vendita concordati con l’agenzia”.

Si richiedono l’esperienza come merchandiser nella GDO, competenze commerciali, saper gestire e pianificare il panel assegnato, la disponibilità a trasferte sul tutto il territorio assegnato, infine il possesso della patente di guida di tipo B. Anche per questa offerta di lavoro Catania, ci si può candidare tramite il portale Linkedin, che rimanda al sito dell’azienda, o dal sito dell’azienda stessa.

Eurospin

La catena di supermercati Eurospin ricerca di un nuovo addetto al banco gastronomia, da inserire nel proprio punto vendita di Palagonia (CT). Come spiegato nell’annuncio, ci si occuperà, tra l’altro, di “vendita assistita al banco”. Ci si occuperà inoltre delle “operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto”.

I requisiti richiesti a chi desidera candidarsi sono diversi. Si parta dall’esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o in aziende alimentari. Richiesto inoltre un approccio positivo al cliente, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà. Si richiede inoltre la disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, infine essere automuniti. I candidati possono inoltrare la domanda tramite la sezione “lavora con noi” dell’azienda.