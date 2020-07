Coronavirus in Sicilia, oggi 18 nuovi casi: il bollettino

Coronavirus in Sicilia: diciotto i nuovi casi positivi di oggi, aumentano i casi anche in Italia. Ecco il bollettino della Protezione civile nazionale.

Coronavirus Sicilia: nei giorni scorsi, sono diversi i casi di Covid-19 registrati in Sicilia e in tutta Italia, determinando un leggero aumento della curva dei contagi nell’Isola. Il trend degli ultimi giorni sembra riconfermarsi anche oggi: nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi in Italia sono 289 e le nuove vittime 6.

Anche in Sicilia si registra un aumento di casi: nella giornata di oggi si registrano 18 nuovi casi positivi nell’Isola. Il numero totale dei positivi sale così a 224. Non si registrano decessi, ma le persone ricoverate in ospedale sono al momento 31: due di queste, si trovano al momento in terapia intensiva.

I dati sono stati comunicati dalla Protezione Civile nazionale.