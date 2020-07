Catania, positivi al Covid violano la quarantena e vanno in giro

A Catania due positivi al Covid sono stati denunciati per aver violato la quarantena: i due erano stati segnalati all'Asp.

Due positivi al Covid, residenti nel quartiere Cibali di Catania e segnalati nei giorni scorsi all’Asp, non hanno rispettato l’ordine di non lasciare il luogo di residenza e sono stati scoperti in giro per la città. Il personale della Digos, coadiuvato dal personale Asp dell’Usca, ha denunciato i due individui.

Al momento, sono in corso degli accertamenti per valutare la contestazione del reato di epidemia colposa e per ricostruire gli spostamenti dei due e rintracciare gli eventuali contatti con altre persone, che potrebbero a loro volta risultare contagiate.