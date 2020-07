Un positivo all’Agenzia delle Entrate di Catania: 3 dipendenti in isolamento

Scatta la sanificazione degli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Catania in seguito alla positività al Coronavirus di un utente. Tre dipendenti in isolamento domiciliare.

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – come si legge su Live Sicilia – sono in corso di sanificazione in seguito alla possibile presenza, sette gironi fa, di un utente che sarebbe stato positivo. Il direttore, d’intesa con il dipartimento anti-Covid guidato dall’infettivologo Giuseppe Liberti, ha disposto dunque la sanificazione degli uffici.

Agenzia delle Entrate: uffici aperti a Catania

Nessuna chiusura dunque per l’Agenzia delle Entrate contrariamente ad alcune informazioni che sono circolate sui social nei giorni scorsi: gli uffici non sono chiusi, i servizi sono stati spostati nelle palazzine sanificate.

“Non c’è alcun rischio per gli utenti – dichiara Liberti a Live Sicilia – abbiamo individuato tre dipendenti dell’agenzia che sono entrati, possibilmente, in contatto con il presunto positivo e sono stati messi in isolamento in attesa del tampone, che sarà eseguito oggi”.