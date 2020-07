Coronavirus, a Catania 5 nuovi positivi: i casi per provincia

Impennata di contagi nelle ultime 24 ore in Sicilia: 19 nuovi positivi nell'Isola, di cui 8 sono migranti che si trovano a Pozzallo.

Nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, in Sicilia, risultano 19 nuovi contagi. Nelle ultime ventiquattro ore vi è stata un’impennata di casi riscontrati tramite i 3.022 tamponi processati dal sistema sanitario regionale. I nuovi positivi sono così ripartiti:

5 nella provincia di Catania (quattro appartenenti al cluster già identificato nell’hinterland e uno che proviene dal risultato di test effettuati normalmente come procedura di pre-ricovero);

8 nella provincia di Ragusa (tutti migranti che si trovano a Pozzallo);

4 nella provincia di Messina;

1 ad Agrigento;

1 a Palermo.

Gli attuali positivi, secondo il bollettino, sono 206 e i casi totali risultano ora 3.215.

Coronavirus in Italia

Nello Stivale le persone risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 246.488. Le vittime, in totale, sono 35.123, con 11 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 181 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano divulgato dal ministero della Salute.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 163, per un totale di 198.756. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40. I ricoverati con sintomi sono 749. Sono invece 11.820 le persone in isolamento domiciliare.