Meteo Catania: addio al maltempo, arriva il caldo africano

Il meteo Catania annuncia la fine delle giornate di maltempo, che cederanno il posto a cielo soleggiato e caldo intenso. Vediamo le previsioni per la settimana.

Il meteo Catania della settimana appena iniziata saluta, almeno per ora, il maltempo e le temperature più fresche. La pioggia e le bombe d’acqua degli ultimi giorni, infatti, cederanno il posto all’anticiclone africano, che riporterà l’estate e il cielo soleggiato.

Meteo Catania: in risalita le temperature

La prima importante novità riguarderà le temperature, che andranno via via salendo e che raggiungeranno anche i 40 gradi. La colonnina di mercurio, quindi, per le giornate di oggi e domani dovrebbe oscillare tra i 36 e i 37 gradi, specialmente nelle zone più interne della Sicilia.

L’anticiclone africano, inoltre, comporterà cielo soleggiato per tutta la settimana, riportando l’estate sull’Isola. I venti saranno per lo più assenti, mentre il mare si manterrà poco mosso. Non resta che approfittare del ritorno del bel tempo, quindi, per trascorrere le giornate al mare e godere di questa settimana di fine luglio decisamente estiva.

Meteo Sicilia: le previsioni

Un campo di alta pressione, infatti, abbraccerà l’Isola, garantendo tempo soleggiato e caldo pressoché ovunque. In particolare, su Catania e provincia si prevedono temperature superiori ai 30 gradi a partire da oggi, con un crescendo che supererà i 35 gradi con l’avvicinarsi del fine settimana.

La provincia etnea non sarà l’unica dove il meteo porterà sole e caldo. Le temperature, infatti, supereranno i 35 gradi in diverse zone della regione. Sia nel Siracusano che nell’Agrigentino si prevede un caldo analogo, ma è probabile che in tutti i grandi centri, così come nelle zone interne, le temperature aumentino progressivamente. D’altro canto, si registra anche una notevole escursione termica nell’Isola, con minime che toccheranno i 15 gradi nelle zone interne, a fronte di temperature massime sempre superiori ai 30 gradi.