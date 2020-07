Meteo Catania, temporali nel pomeriggio: le previsioni

Meteo Catania: diramato un bollettino di allerta gialla della Protezione Civile per la giornata di oggi. Le previsioni per il weekend e l'inizio di settimana.

Meteo Catania: per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla sulla provincia e sul resto dell’Isola. La perturbazione che nei giorni scorsi ha attraversato l’Italia, colpendo anche la Sicilia, porterà precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Regione nelle giornate di sabato e domenica. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Meteo Catania: le previsioni di oggi

Per la giornata di oggi, il meteo Catania prevede temporali e schiarite a partire dalle prime ore del pomeriggio e fino a serata inoltrata. In particolare, il picco dovrebbe avvenire intorno alle 15 circa, per poi salire di intensità. Sul sito di previsioni meteorologiche 3bmeteo, si prevedono fino a 25mm di pioggia per le 16. Il temporale dovrebbe diminuire la sua intensità a partire da metà pomeriggio, con piogge in progressiva diminuzione fino a sera. Queste le previsioni ora per ora:

Ore 15: temporali e schiarite;

Ore 16: temporale forte;

Ore 17: rovesci di pioggia;

Ore 18: pioggia;

Ore 19: piogge e schiarite;

Ore 20: nubi sparse;

Ore 21: coperto;

Ore 22: nuvoloso;

Ore 23: nubi sparse.

Lo stesso argomento in dettaglio: Meteo Catania, prevista allerta gialla: il bollettino

Meteo Catania: le previsioni per domenica

Per la giornata di domani, le previsioni meteo prevedono una giornata più tranquilla dal versante delle precipitazioni, meno consistenti rispetto a quanto previsto per oggi. Anche per domenica 19 luglio, infatti, il meteo Catania prevede una giornata nuvolosa con probabili rovesci a carattere anche temporalesco a partire dal primo pomeriggio. La situazione meteo, tuttavia, dovrebbe andare verso un deciso miglioramento in serata, per poi tornare a un cielo soleggiato e stabile a partire dall’inizio della prossima settimana, con massime in aumento a partire da martedì.

Meteo Sicilia: le dichiarazioni di Borrelli sul nubifragio a Palermo

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è intervenuto a margine della presentazione del distaccamento provinciale della Protezione civile a Barletta. Il suo intervento ha toccato anche il nubifragio che ha colpito la Sicilia e in particolare Palermo nei giorni scorsi.

“A Palermo la situazione, per fortuna, ci ha consentito di accertare che non ci siano assolutamente state vittime. Questo è un grande risultato. Ci sono dei danni, si dovrà intervenire”, dichiara, aggiungendo che, a seguito della probabile richiesta di stato di emergenza che sarà istituita dalla Regione Siciliana, il dipartimento valuterà se concedere o meno la richiesta.

A proposito della durezza del nubifragio, invece, Borrelli ha sottolineato che nessuno poteva aspettarsi una pioggia così forte. “È stato – ha proseguito – un evento straordinario, eccezionale, non previsto né prevedibile e non osservato perché nel nostro Paese dobbiamo completare la rete dei radar meteo. Abbiamo due radar da installare, uno a Picerno e uno sul Monte Rose in Sicilia”.