Lavoro Catania, Ikea e Lidl assumono: le posizioni aperte

Le posizioni aperte a Catania e provincia: ecco le offerte di lavoro più importanti dell'ultima settimana, i requisiti e come candidarsi.

Il mondo del lavoro ha bisogno di ripartire al meglio dopo il lungo stop. Previste nuove assunzioni e posizioni aperte per questa stagione estiva, mentre sono molti a ricercare un impiego lavorativo. Ecco tutte le posizioni di lavoro aperte a Catania e provincia.

Lavoro Catania: ricerca di stagisti da IKEA e Cavallotto

Stage retribuiti nel capoluogo etneo. La nota azienda svedese, colosso del settore di vendita di mobili e complementi d’arredo cerca uno stagista da indirizzare tra le risorse degli Addetti Vendite. IKEA richiede un’esperienza nel settore e nel ruolo lavorativo di addetto vendita o di Customer Service. Inoltre si richiede di ottimizzare l’esperienza d’acquisto dei clienti IKEA, di relazionarsi con loro senza difficoltà, cercando di massimizzare le vendite. Per candidarsi, basta inviare la propria domanda e CV via sito ufficiale.

Un altro stage retribuito anche da Cavallotto Librerie. In questo caso, la posizione richiesta è quella di aiuto magazziniere. I requisiti richiesti sono il diploma di scuola superiore, l’uso pratico dei sistemi informatici, infine un’età massima di 25 anni. L’impiego da stagista è full-time. Le Librerie Cavallotto raccomandano ai candidati di presentare i propri curriculum alla sede di Corso Sicilia, 91. I CV inviati tramite mail o canali social non saranno presi in considerazione.

Lavoro Catania: Lidl cerca addetto vendita part-time

La sede del supermercato di origine tedesca in Corso Indipendenza alla ricerca di un sostituto temporaneo per una dipendente in maternità, con contratto part-time. Così la Lidl cerca un addetto vendita, il quale si occuperà di assistere il cliente, ordinare i prodotti sugli scaffali, rendere l’esperienza di acquisto più veloce e piacevole per i clienti.

Requisiti minimi per potersi aggiudicare la posizione lavorativa part-time sono: il possesso di un diploma di maturità, spiccato orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità e approccio Multitasking.

Eurospin: aperte candidature per il banco gastronomia

Posizione full-time da addetto al banco gastronomico nell’Eurospin di Palagonia: Viene richiesta l’esperienza nel ruolo maturata al’’interno della GDO o in aziende alimentari, la disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, ed essere automuniti. Serve inoltre passione un approccio positivo al cliente, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività: vendita assistita al banco; operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, etc..) attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto; pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro. Inoltre, garantirà la corretta esposizione ed il rifornimento dei prodotti.