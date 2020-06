Ikea Catania assume: ecco le posizioni aperte

Ikea Catania è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Ecco quali sono le posizioni ricercate e quali requisiti possedere.

Ikea Catania è attualmente alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico. Oltre all’opportunità d’inserire una candidatura spontanea e a quella di richiedere un tirocinio retribuito, gli interessati possono adesso visualizzare anche i ruoli ricercati per i punto vendita di Catania. Ecco quali sono le posizioni aperte per lavorare presso Ikea Catania. Gli interessati, che vogliano inviare la propria candidatura, possono farlo sul sito ufficiale alla sezione “lavora con noi”, digitando la parola chiave “Catania”.

Ikea Catania opportunità: stage vendita e progettazione

Tra le professionalità ricercate da Ikea Catania, si seleziona una figura per stage in vendita e progettazione. Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

amore per il contatto con i clienti e facilità di relazione;

competenze di progettazione;

laurea in Architettura;

esperienza di ambienti di vendita o Customer Service.

Il candidato che sarà selezionato dall’Azienda si occuperà delle seguenti mansioni:

Massimizzare le vendite, tenendo in ordine la propria area di responsabilità e controllando che i prodotti siano sempre in perfette condizioni;

analizzare le capacità dei posti vendita secondo i parametri del sistema per garantire un’elevata disponibilità dei prodotti;

interagire attivamente con i clienti per identificare le loro esigenze ponendo le domande giuste, e consigliare loro le migliori soluzioni per la casa.

Ikea Catania opportunità: stage in Customer relations

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

laurea in Economia, Statistica;

ottima padronanza dei sistemi informatici, in particolare pacchetto MS Office (Excel);

capacità di stabilire le priorità ed organizzare il proprio lavoro e quello degli altri, in modo di utilizzare al meglio il tempo disponibile;

buone capacità comunicative e di relazione;

propensione al cambiamento e alla gestione di più processi contemporaneamente;

buon livello di inglese, sia parlato che scritto.

Le mansioni da svolgere saranno le seguenti:

Conoscenza del cliente e dei suoi bisogni;

conoscenza del range di negozio e di concorrenza;

orientamento al business ed ai risultati, con il cliente in focus;

conoscenza dei processi di vendita e post vendita;

analisi dei dati relativi ai processi;

indagini post vendita.

Ikea Catania lavoro: Business controller manager

La risorsa selezionata per il ruolo di business controller manager si dovrà occupare delle seguenti mansioni:

Identificare e perseguire attivamente le opportunità commerciali;

avere una panoramica completa di Profit & Loss (P&L) per il negozio e capire come le diverse azioni incidono sulle diverse linee nel P&L;

essere proattivi, raccogliendo tutte le informazioni e gli strumenti disponibili per garantire un approccio multidimensionale, guidando il business al fine di raggiungere la crescita e una redditività a lungo termine con i nostri clienti al centro dell’attenzione;

utilizzare l’analisi delle prestazioni del negozio per identificare soluzioni e idee comprovate per renderci più veloci, più snelli e più semplici;

collaborare con il responsabile del negozio, il team commerciale e il dipartimento alimentare per ampliare le nostre conoscenze commerciali e finanziarie, al fine di massimizzare le opportunità commerciali nel nostro mercato locale;

comunicare le informazioni e gli obiettivi aziendali pertinenti in modo da coinvolgere e ispirare i dipendenti a creare azioni significative per raggiungere i nostri obiettivi concordati;

essere visto come un partner socievole, affidabile e competente che guida l’esempio. Dirigere e sviluppare attivamente la cooperazione in tutte le aree del negozio lavorando a stretto contatto, condividendo le conoscenze e mostrando comprensione delle reciproche responsabilità al fine di raggiungere i nostri obiettivi.

Per poter ricoprire tale posizione presso Ikea Catania i requisiti richiesti sono i seguenti: