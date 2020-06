Lavoro Catania: disponibili offerte per diplomati e laureati

Lavoro Catania: sono numerose le posizioni professionali disponibili per diplomati e laureati. La redazione di LiveUniCt ne ha selezionate alcune direttamente per voi.

La ricerca lavoro Catania non è sempre un’impresa semplice e può richiedere parecchio tempo ed energie. Riuscire a trovare un impiego ben pagato e, al contempo, corrispondente alle proprie attitudini è, infatti, una vera questione di fortuna, ma non bisogna arrendersi e continuare la ricerca. Abbiamo selezionato per voi, dunque, alcune offerte di lavoro a Catania, con posizioni aperte sia per laureati che per diplomati.

Recruiter

Per conto di azienda cliente leader nel settore energetico si ricerca un/una recruiter. La risorsa selezionata, dopo un periodo di formazione e affiancamento, si occuperà di ricerca e selezione di personale qualificato.

Requisiti Richiesti



Laurea in materie economiche/giuridiche/umanistiche;

Master di specializzazione post laurea;

forte orientamento al risultato;

spiccate capacità comunicative e relazionali;

capacità organizzative;

flessibilità, proattività:

forte desiderio di crescita in un contesto aziendale dinamico.

Si offre stage della durata di 6 mesi finalizzato all’assunzione. Per candidarsi è necessario visualizzare l’annuncio nella sezione “lavoro Catania” del sito LinkedIn.it.

Fisioterapista domiciliare

EpiCura seleziona fisioterapisti con partita Iva per servizio domiciliare su Catania e provincia. Il fisioterapista dovrà garantire la gestione delle richieste prese in carico, direttamente al domicilio del paziente, sulla base delle sue condizioni patologiche, delle condizioni psicologiche e delle abitudini socio-culturali.

Requisiti:



almeno un 1 anno di esperienza

possesso di P.IVA (regime forfettario)

iscrizione all’albo

assicurazione RCT professionale

automunito

Per candidarsi è necessario visitare la sezione “lavoro Catania” del sito LinkedIn.it e inviare CV aggiornato.

Addetto alle vendite

Foot Locker selezione addetti alle vendite per i propri punti vendita a Catania. La risorsa selezionata dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

0-3 anni di esperienza al dettaglio;

Sicurezza in sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata;

Impegno a raggiungere ottimi risultati grazie all’apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici;

Completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione;

Disponibilità a lavorare sera, weekend e festività.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura, visitando la sezione “lavoro Catania” di LinkedIn.it.

Professori Università di Catania

L’Università di Catania ha avviato una procedura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 per il settore disciplinare Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali.

Gli interessati possono visionare il bando integrale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dei concorsi.

L’Università degli studi di Catania, nell’ambito del piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ha avviato una procedura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia, per il settore disciplinare del Dipartimento di Scienze del farmaco.

Maggiori informazioni si trovano nel bando integrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei concorsi.