Concorsi pubblici in Sicilia: le posizioni aperte

Ripartono i concorsi pubblici in Sicilia: ecco gli ultimi bandi attivi con le posizioni aperte sull'Isola.

Il ministero della Salute ha indetto nuovi concorsi pubblici in ambito sanitario, finalizzati all’assunzione di 91 unità da inserire in organico a tempo indeterminato. I profili ricercati sono quelli di dirigente medico, dirigente sanitario e tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Anche in Sicilia sono disponibili alcune posizioni aperte.

Concorsi Sicilia: si ricerca personale sanitario

L’assunzione di personale in ambito sanitario riguarderanno anche la Sicilia, dove saranno messe disposizione 3 posizioni.

Per un totale di 91 posti disponibili, le altre assunzioni saranno così ripartite: 15 posti in Liguria, 8 posti in Lombardia; 2 posti in Piemonte, 8 posti in veneto, 6 posti in Friuli Venezia Giulia, 8 posti in Emilia Romagna, 7 posti in Toscana, 4 posti nelle Marche, 8 posti nel Lazio, 10 posti in Campania, 5 posti in Puglia e in Calabria e 2 posti in Sardegna

Requisiti e prove di selezione

Potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi pubblici del reparto sanitario soltanto coloro che siano in possesso dei requisiti, stabiliti dal ministero dell’Istruzione. Occorrerà, quindi, essere in possesso della cittadinanza italiana; godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; dimostrare l’idoneità fisica all’impiego; godere di posizione regolare nei confronti degli obblighi militari e l’aver conseguito, come titolo di studio, una laurea specialistica o magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.

Le prove di selezione, ancora, consisteranno in due esami scritti, di carattere tecnico-pratico e teorico, e un colloquio orale.

Le domande di partecipazione, infine, dovranno essere inoltrate rispettando attentamente la procedura di compilazione online e utilizzando la piattaforma online, disponibile sul sito del ministero. Le domande devono essere inviate entro e non oltre sabato 20 giugno 2020.