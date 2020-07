Lavoro Catania e provincia: posizioni aperte per diplomati

Sono tantissimi coloro i quali cercano un buon impiego. Quali sono le posizioni ancora aperte per la città etnea? Si rinnova la rubrica di ricerca lavoro per la città e la provincia.

Lavoro Catania: con l’estate 2020 arriva anche la voglia di novità, di cambiamenti. Questa volontà potrebbe anche insinuarsi in campo lavorativo. Sono infatti molti coloro che sono alla ricerca di un impiego; molti altri, invece, sono già impiegati ma cercano una nuova posizione, più conveniente o magari più soddisfacente.

Questa settimana, per la sezione lavoro Catania, le posizioni aperte sono tra le più disparate. Sono, per esempio, disponibili alcune posizioni come stagisti; altri, invece, sono impieghi full time. Occorre dunque vederli con ordine, per scoprirne i requisiti e le sedi, comunque presenti nel territorio catanese, dove si andrà a svolgere la propria occupazione.

Lavoro Catania: stage da Cavallotto e da Ikea

Le Librerie Cavallotto offrono uno stage retribuito come aiuto magazziniere, nel periodo che va da luglio ad ottobre 2020. I requisiti richiesti sono il diploma di scuola superiore, l’uso pratico dei sistemi informatici, infine un’età massima di 25 anni. L’impiego da stagista è full time. Le Librerie Cavallotto raccomandano ai candidati di presentare i propri curriculum alla sede di Corso Sicilia, 91. I CV inviati tramite mail o canali social non saranno presi in considerazione.

Anche l’azienda svedese IKEA, specializzata nella vendita di mobili e complementi d’arredo cerca uno stagista, da inserire tra gli Addetti Vendite. Viene richiesta una esperienza pregressa in ambienti di vendita, o di Customer Service. Si richiede di ottimizzare l’esperienza d’acquisto dei clienti IKEA, di relazionarsi con loro senza difficoltà, cercando di massimizzare le vendite.

Baby sitter, Eurospin, lavapiatti e meccanico esperto

La rete di supermercati Eurospin cerca un addetto al banco gastronomia, da inserire nel proprio punto vendita di Palagonia. Viene richiesta l’esperienza nel ruolo maturata al’’interno della GDO o in aziende alimentari, la disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, ed essere automuniti. Serve inoltre passione un approccio positivo al cliente, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà.

Il ristorante “Il Buongustaio” di Nicolosi è invece alla ricerca di un lavapiatti, al quale viene richiesto di abitare, possibilmente, in zone limitrofe. Si consiglia di chiamare il numero 3283287184. A San Giovanni La Punta viene ricercato, full time, un meccanico esperto. Il candidato sarà inserito tra il personale dell’officina “Express Service”, di San Giovanni La Punta.

Infine, per chiudee la rubrica “lavoro Catania”, molte le richieste delle famiglie per le figure di baby sitter. Sono ancora molti, infatti, i genitori che si recano al lavoro e che, per cause proprie o dettate dalle manovre di sicurezza dell’emergenza sanitaria, si ritrovano senza chi possa badare ai propri figli. Si ricordi, in conclusione, che, per queste famiglie, vi è la possibilità di richiedere l’aiuto statale soprannominato “bonus baby sitter”.