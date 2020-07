Concorsi pubblici Sicilia: i bandi attivi e in arrivo

Concorsi pubblici Sicilia: diverse opportunità per laureati e non nell'Isola e assunzioni in arrivo nel settore pubblico. Le ultime novità sui bandi .

Sono diversi i concorsi pubblici Sicilia attivi e in arrivo. Con la ripresa di tutte le attività, infatti, anche il settore della pubblica amministrazione ha ripreso quei bandi che nei mesi scorsi hanno subito ritardi e rinvii a causa del lockdown. Vediamo, quindi, nello specifico, in cosa consistono i prossimi concorsi e chi può parteciparvi.

Concorso Corpo Forestale

Tra i concorsi pubblici Sicilia in arrivo, il concorso per il Corpo Forestale è di certo uno dei più attesi, basti pensare che l’ultimo risale addirittura al 1996, ben 24 anni fa. L’età media del Corpo Forestale è parecchio alta e la Regione ha approvato di recente nuove ammissioni. Per il bando, tuttavia, bisognerà attendere la pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale.

Concorsi polizia municipale Caltagirone

Uno dei concorsi pubblici Sicilia attivi e in scadenza, invece, riguarda il Comune di Caltagirone. Il comune calatino, infatti, ha indetto una procedura di selezione per titoli e colloquio, per la copertura di otto posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: www.comune.caltagirone.gov.it – sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. Per partecipare ci sarà tempo fino al 24 luglio.

Concorsi università e avvocati

L’Università di Palermo indice un concorso per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata. La scadenza prevista è il 6 agosto 2020. Inoltre, ancora a Palermo, tra i concorsi pubblici Sicilia è presente anche un bando dell’Istituto nazionale di Astrofisica per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, della durata di dodici mesi prorogabili, su fondi esterni.

Per quanto riguarda il versante orientale, infine, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania indice un concorso per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di ente, area B, a tempo pieno ed indeterminato, anche con funzioni di segretario amministrativo del Consiglio distrettuale di disciplina di Catania. La scadenza prevista è il 9 agosto. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito www.ordineavvocaticatania.it o sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio.