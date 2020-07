Concorsi pubblici 2020: i bandi non ancora scaduti

Sono numerosi i concorsi pubblici attualmente aperti, rivolti sia a laureati che a diplomati. Ecco quali sono, le scadenze e le procedure di presentazione delle domande.

Concorsi: sebbene l’attuale situazione lavorativa non sia tra le più incoraggianti, sono attualmente aperti numerosi bandi in tutto il Paese. Partecipare ai concorsi, infatti, può rappresentare un’ottima occasione d’impiego, spesso anche a tempo indeterminato, per laureati ma anche per diplomati. Ecco, quindi, alcuni dei concorsi pubblici 2020 non ancora scaduti nella Gazzetta Ufficiale.

Concorsi: Servizio Civile Universale

Sono 276 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di giovedì 10 agosto 2020 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno degli 11 progetti, della durata di 12 mesi, che si realizzeranno in Italia tra la fine 2020 e il 2021.

In particolare:

234 operatori volontari saranno avviati in servizio in 5 progetti presentati dall’ente F.A.V.O. con le risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile;

operatori volontari saranno avviati in servizio in progetti presentati dall’ente F.A.V.O. con le risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile; 16 operatori volontari saranno avviati in servizio in 3 progetti autofinanziati presentati dall’ente l’Università degli studi di Pavia;

operatori volontari saranno avviati in servizio in progetti autofinanziati presentati dall’ente l’Università degli studi di Pavia; 20 operatori volontari saranno avviati in servizio in 1 progetto autofinanziato presentato dall’ente Fondazione IDIS – Città della Scienza;

operatori volontari saranno avviati in servizio in progetto autofinanziato presentato dall’ente Fondazione IDIS – Città della Scienza; 6 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2 progetti autofinanziati presentati dall’ente AMESCI.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, attraverso un linguaggio semplice ed intuitivo, potrà orientare al meglio tutti i ragazzi interessati a partecipare.

Concorsi: MEF Collaboratori amministrativi

Si ricerca personale per assunzioni a tempo indeterminato di 243 Collaboratori Amministrativi – Area funzionale III, categoria economica F1 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Sarà possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 15 Luglio 2020.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altre categorie ammesse dal bando;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

essere laureati (sono ammesse: laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale);

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

godimento dei diritti civili e politici;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

condotta incensurabile.

La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 15 luglio 2020 esclusivamente tramite procedura online attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo online disponibile su “Step-One 2019”. Per ulteriori informazioni è possibile visualizzare il bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Concorsi: Ferrovia Circumetnea Catania

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Gestione Governativa Ferroviaria Circumetnea di Catania hanno indetto due concorsi finalizzati all’assunzione di quattro figure da inserire in diverse aree. Le candidature sono aperte sia a laureati che a diplomati e possono essere inviate entro e non oltre il 30 luglio 2020.

Profili ricercati:

n. 1 posto nel ruolo di coordinatore di ufficio , area movimento, gestione sicurezza, rete e turismo, par. 205 CCNL Autoferrotranvieri, area professionale 2°;

nel ruolo di , area movimento, gestione sicurezza, rete e turismo, par. 205 CCNL Autoferrotranvieri, area professionale 2°; n. 3 posti nel ruolo di specialista tecnico, area movimento, gestione sicurezza, rete e turismo, par. 193 CCNL Autoferrotranvieri, area professionale 2°. Si segnala la riserva di un posto al personale di ruolo della FCE.

Requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi;

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva;

assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di un rapporto di impiego pubblico;

non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da un impiego statale;

assenza di misure di sicurezza o prevenzione.

Requisiti per coordinatore di ufficio:

Laurea triennale in Ingegneria;

esperienza tecnica e/o gestionale di almeno 2 anni nel settore dell’esercizio ferroviario;

Oppure

Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;

esperienza tecnica e/o gestionale di almeno 5 anni nel settore dell’esercizio ferroviario.

Requisiti per specialista tecnico:

Laurea triennale in Ingegneria;

esperienza tecnica e/o gestionale di almeno 2 anni nel settore dell’esercizio ferroviario;

o in una delle figure previste nel D. Lgs. n. 81/2008 indicate nel bando;

Oppure

Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;

esperienza tecnica e/o gestionale di almeno 5 anni nel settore dell’esercizio ferroviario

o in una delle figure previste nel D. Lgs. n. 81/2008 indicate nel bando.

Per partecipare ai concorsi Ministero dei trasporti le domande, redatte secondo il modello in allegato al relativo bando, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzate alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda n. 352/A – 95128 Catania.