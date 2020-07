Live Sicilia Catania: le principali notizie di oggi

Live Sicilia Catania: quali sono le ultime notizie sull'Isola e la città etnea? Novità sul settore trasporti, assunzioni e andamento del coronavirus.

Live Sicilia Catania: giornata densa di novità sul piano nazionale e regionale per quanto riguarda l’Isola e in particolare la provincia etnea. Nella serata di ieri il governo ha presentato il programma “Italia veloce”, con cui punta a rilanciare il settore delle infrastrutture in tutta la Penisola. Inoltre, l’Assemblea regionale siciliana prova a riavviare i concorsi pubblici regionali, specie per quanto riguarda le assunzioni del Corpo Forestale. Vediamo, nel dettaglio, le novità finora.

Live Sicilia Catania: progetto per l’alta velocità nell’Isola

Il progetto più rilevante tra quelli presentati dal governo Conte è senza dubbio l’alta velocità in Sicilia. La situazione dei treni nell’Isola è storicamente problematica, ma con lo sblocco dei cantieri potrebbe risollevarsi un’infrastruttura fondamentale. Nello specifico, la tratta interessata dall’alta velocità sarà la Catania-Messina-Palermo, un asse fondamentale per l’economia e il turismo regionali, che collegherebbe le tre città metropolitane riducendo drasticamente i tempi di percorrenza.

I piani prevedono l’avvio della gara entro l’estate, con spostamenti che arriveranno per questa tratta a 250 km/h. In questo modo, Catania-Messina sarà percorribile in solo 45 minuti, risparmiando mezz’ora rispetto ai tempi attuali. Meno di due ore, invece, per arrivare da Catania a Palermo, rispetto alle oltre tre ore previste attualmente. Non si tratta, però, dell’unica infrastruttura che verrà potenziata in Sicilia, dove sono previsti cinque interventi significativi.

Assunzioni Forestale

Un’ulteriore novità per quanto riguarda le notizie live Sicilia Catania riguarda l’avvio dell’iter che porterà a nuove assunzioni nel Corpo Forestale. Si tratterebbe in tutto di 50 assunzioni, approvate nella giornata di ieri dall’Assemblea regionale siciliana (Ars) con soddisfazioni sia dalle opposizioni che dal governo regionale. Si ricorda, infatti, che l’età media dei forestali si aggira al momento sui 55 anni e che l’ultimo concorso risale addirittura al 1996, quasi 25 anni fa. Si punterà, quindi, soprattutto a svecchiare e rinforzare il corpo per proteggere l’Isola dagli incendi.

Coronavirus in Sicilia: la situazione aggiornata

Le notizie su live Sicilia Catania non potevano non considerare anche l’attuale andamento della situazione epidemiologica nell’Isola. Le notizie positive al riguardo vengono dal fronte dei ricoverati. In Sicilia infatti è stata azzerata la terapia intensiva, un’altra importante tappa verso l’obiettivo “covid-free”.