Arriva la “Luna di Sangue”: sarà l’eclissi totale più lunga del secolo

Si chiama "Luna di Sangue" e, a detta degli esperti, sarà l'eclissi totale di luna più lunga del secolo. Ecco dove e quando vederla.

Si chiama “Luna di Sangue” e tingerà il cielo di rosso. Si tratta di un’eclissi totale di luna, in arrivo nella notte tra il 27 e il 28 luglio 2020, che durerà quasi due ore. Per l’esattezza, un’ora e quarantatré minuti. L’intero fenomeno invece, che comprende l’entrata e l’uscita della Luna nell’ombra della Terra, durerà in tutto tre ore e cinquantacinque minuti.

A detta degli esperti, si tratterà di uno spettacolo unico e senza precedenti: la “Luna di Sangue” sarà l’eclissi totale più lunga del secolo. Lo spettacolo sarà osservabile da tutta Italia, a partire dalle ore 19:14 del 27 luglio 2020 alle ore 01:28 del 28 luglio 2020.

In contemporanea, nella stessa notte, si verificherà anche un altro fenomeno astronomico: una grande opposizione di Marte, che potrà essere osservato come non capitava dal 2003. Non resta che segnare la data sul calendario!