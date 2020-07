Coronavirus in Sicilia, solo un nuovo positivo: il bollettino del 7 luglio

Coronavirus in Sicilia: continua a migliorare la situazione complessiva nell'Isola. Nei dati comunicati dalla Protezione Civile oggi, martedì 7 luglio, risulta un solo nuovo caso di positività.

Coronavirus in Sicilia: soltanto un nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore nell’Isola. I dati relativi al Covid-19 sono stati aggiornati dalla Protezione civile nazionale.

In Sicilia il totale dei positivi ammonta a 140 casi. Le terapie intensive si sono totalmente svuotate con zero ricoveri, mentre i ricoverati con sintomi restano 12, 128 sono in isolamento domiciliare.

2.674 sono i guariti, mentre le persone finora decedute dall’inizio della pandemia sono 282. I tamponi effettuati complessivamente sono stati 224.783.

Coronavirus in Italia: boom di guariti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 241.956 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 34.899 sono decedute (+30, +0,1%) e 192.815 (+574, +0,3%) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 14.242 (-467, -3,2%; il conto sale a 241.956 se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 940 (-6, -0,6%), di cui 70 (-2, -2,8%) in terapia intensiva. Quattordici Regioni non hanno malati di Coronavirus nei reparti di terapia intensiva, tra queste anche la Sicilia.