Coronavirus in Sicilia, un nuovo ricoverato a Catania: l’ultimo bollettino

Coronavirus Sicilia: i dati aggiornati forniti dal Ministero della Salute. Un nuovo ricoverato presso l'ospedale San Marco di Catania.

Per molti giorni abbiamo tirato un sospiro di sollievo consultando la curva dei contagi relativa a Catania: i dati delle ultime settimane, infatti, hanno indicato l’assenza di soggetti positivi al Coronavirus in città. Nelle scorse ore, tuttavia, è stata divulgata una notizia destinata a turbare tale stabilità: un uomo di 42 anni, la moglie e la figlia, tutti bengalesi, sono risultati positivi al tampone.

L’uomo avrebbe effettuato il test insieme alla moglie e alla famiglia nell’ospedale di Ragusa e, di fronte ad un peggioramento delle condizioni di salute, sarebbe stato ricoverato all’interno del reparto di malattie dell’ospedale San Marco, nel capoluogo etneo. Anche i due altri componenti della famiglia sarebbero risultati positivi ma, essendo asintomatici, sarebbero attualmente costretti al solo isolamento domiciliare.

La famiglia bengalese era tornata dal Bangladesh alla fine di giugno: facendo scalo prima a Roma e poi a Catania, era finalmente giunta a Ragusa. Infine, i tre avrebbero raggiunto la loro abitazione presso Marina di Ragusa spostandosi in pullman.

Consultando l’ultimo bollettino si scopre che in totale i casi registrati in Sicilia da inizio epidemia hanno raggiunto quota 3095 (le vittime 282). Non è indicato alcun nuovo decesso per Coronavirus nelle ultime 24 ore.