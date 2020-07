Interruzione energia elettrica nel Catanese: i comuni coinvolti

Nei prossimi giorni nell'hinterland catanese si verificherà un'interruzione programmata dell'erogazione di energia elettrica: ecco dove si riscontreranno i disservizi.

Nel corso di giovedì 9 luglio si potrebbero verificare disservizi alle utenze in diverse zone del Catanese: è quanto esplicitato in un avviso, reso pubblico da Acoset Spa.

I comuni coinvolti sono i seguenti:

Tremestieri Etneo;

Sant’Agata Li Battiati;

San Giovanni La Punta;

Mascalucia;

Gravina;

Pedara.

Si esplicita che, all’interno di queste aree, giorno 9, dalle ore 8.30 alle 9:30 e dalle 15.30 alle 16.30, Enel staccherà la corrente per effettuare lavori sugli impianti del Pozzo Saicop, a Pedara.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere riattivata ma solo momentaneamente: per tale ragione, si invitano gli utenti a non commettere imprudenze né ad utilizzare gli ascensori. Inoltre, che al ripristino della fornitura elettrica, gli impianti di sollevamento verranno immediatamente riarmanti ma per la ripresa del servizio occorrerà attendere i tempi tecnici di riempimento dei serbatoi di accumulo.