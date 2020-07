Concorsi pubblici 2020: bando per 2.133 posti nella pubblica amministrazione

Concorsi pubblici 2020: arriva un bando per il conferimento di più di 2.000 posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Di seguito tutti i dettagli per candidarsi.

Tra i concorsi pubblici 2020, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un bando di concorso Ripam, per l’assunzione di personale non dirigenziale in diverse istituzioni amministrative. Il bando prevede l’assunzione di 2.133 funzionari amministrativi a tempo indeterminato che, al termine del concorso, verranno classificati nell’area funzionale III (fascia economica F 1).

Per partecipare al concorso i requisiti minimi, oltre alla maggiore età e la cittadinanza italiana, o in un Paese dell’Unione, comprendono anche il possesso di un titolo di laurea, che esso rientri sotto titolazione di diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale. Inoltre, un requisito che precede il possesso di questo titolo è, ovviamente, il pieno godimento dei diritti civili e politici.

I vincitori del concorso andranno a ricoprire delle cariche di tipo amministrativo in 18 settori della pubblica amministrazione, ovvero:

l’Avvocatura generale dello Stato;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

la Protezione Civile;

il Ministero dell’Interno;

il Ministero della Difesa;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

il Ministero dello Sviluppo Economico;

il Ministero delle Politiche Agricole;

il Ministero dell’Ambiente;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

il Ministero dell’Istruzione;

il Ministero dell’Università e della Ricerca;

il Ministero per i Beni Culturali;

il Ministero della Salute;

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e, infine, l’Agenzia per l’Italia Digitale.

La candidatura al concorso dovrà assere presentata entro e non oltre il 15 luglio 2020, ed esclusivamente per via telematica, ovvero comunicando le proprie credenziali SPID sul sito web di Ribam. Successivamente verranno comunicate le date per lo svolgimento delle prove concorsuali. Si prevede una prova preselettiva, da effettuare se i candidati superano più della metà dei posti indicati dal bando come disponibili. Chi supererà tale esame, potrà sostenere la prova selettiva scritta, superata la quale vi sarà la prova orale decisiva. Il tutto si svolgerà in modalità telematica e saranno previste delle sedi decentrate provviste della strumentazione informatica per effettuare le prove scritte, mentre la prova orale potrà essere sostenuta in videoconferenza.