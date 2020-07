Coronavirus oggi: in Sicilia 0 contagi, ma in Italia aumentano i positivi

Coronavirus oggi: zero nuovi casi positivi in Sicilia, ma preoccupa la famiglia positiva a Librino. Risalgono i contagi in Italia.

Coronavirus in Sicilia. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute che, quotidianamente, pubblica un bollettino per fare un punto sulla situazione dei contagi in Italia, in Sicilia si registrano oggi 0 nuovi contagi. I ricoverati con sintomi sarebbero, al momento, 4; 133 persone risulterebbero in isolamento domiciliare, per un totale di 137 positivi in tutto.

Il dato di oggi è certamente confortante, tuttavia preoccupa il mini-focolaio di Librino dove una intera famiglia è stata scoperta positiva al virus. In queste ore, si sta cercando infatti di ricostruire tutti i contatti che i positivi – padre, madre e due figli – hanno avuto negli ultimi giorni.

Nel resto dell’Italia, invece, i contagi risalgono: oggi si registrano 162 nuovi casi e 13 morti.