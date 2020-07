Catania, mini-focolaio a Librino: intera famiglia positiva al Covid

Catania: intera famiglia positiva al Coronavirus. La moglie è ricoverata, mentre il resto della famiglia è in isolamento domiciliare. Quindici in tutto i casi in Sicilia.

Mini-focolaio a Catania, in Sicilia. Un intero nucleo familiare, composto da padre, madre e due figli, e residente nel quartiere di Librino è stato trovato positivo al Coronavirus. La prima a scoprire di essere positiva è statala madre, prima di un ricovero in ospedale. Il test è stato poi effettuato sul padre e sui figli, che adesso sono in isolamento domiciliare.