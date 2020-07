Concorsi pubblici 2020: i bandi attivi e in arrivo

Concorsi pubblici 2020: pubblicati in Gazzetta Ufficiale bandi per l'assunzione di oltre 2000 unità non dirigenziale. Le info disponibili al riguardo.

Concorsi pubblici 2020: sono in arrivo oltre duemila assunzioni grazie al concorso Ripam, pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una vera e propria ripresa dei concorsi nella pubblica amministrazione, con assunzione, in tutto, di 2.133 funzionari amministrativi a tempo indeterminato. I vincitori dei vari concorsi verranno inseriti all’interno dell’area economica F1. Vediamo in cosa consistono e quali posizioni sono attive.

Ripam: le posizioni attive

Tra i concorsi pubblici 2020, il concorso Ripam è tra i più ambiti. I vincitori ricopriranno cariche di tipo amministrativo in 18 settori della pubblica amministrazione. Tra questi, Ministero dell’Interno; Ministero dell’Università e della Ricerca; Ministero della Difesa. Tra i requisiti, tali concorsi prevedono anche il possesso di un titolo di laurea. I tempi del concorso sono, però, particolarmente brevi. Per candidarsi, infatti, bisognerà fare domanda entro il 15 luglio, esclusivamente per via telematica.

Mibact Concorsi: bando attivo

All’interno del concorso Ripam si specifica anche la possibilità di fare domanda per il concorso nel Ministero dei Beni Culturali. Le posizioni aperte sono circa 250 e, anche in questo caso, è necessario un diploma di laurea, sia esso triennale, magistrale o specialistico.

Concorso scuola: domande attive fino a fine luglio

Tra i concorsi pubblici 2020, uno dei più ampi è relativo al concorso scuola. Si tratta di circa 33 mila assunzioni per il concorso ordinario, cui si sommano altre 17 mila assunzioni per il concorso della scuola dell’infanzia. Anche in questo caso, le domande si potranno inviare esclusivamente online. Per farlo, però, ci sarà tempo fino a fine luglio.

Concorsi Ministero dell’Economia

Anche il Ministero dell’Economia si prepara a pubblicare due bandi per i concorsi pubblici 2020. In questo caso, i bandi sono ancora in fase di pubblicazione, ma dovrebbero arrivare entro il 31 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale.

Le assunzioni riguardano 56 unità nel personale non dirigenziale da inserire nell’Area 3 in F3. Il primo dei due bandi riguarderà l’assunzione di 45 unità di personale, il secondo coprirà le restanti undici.