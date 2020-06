Ammissione Unict 2020: pubblicato il bando per Professioni sanitarie

Pubblicato il bando di ammissione ai Corsi di Laurea in Professioni sanitarie dell'Università di Catania. Tutte quello che c'è sa sapere sul test d'ingresso e l'iscrizione.

Pubblicato il bando di ammissione ai Corsi di Laurea in Professioni Sanitarie dell’Università di Catania per l’anno accademico 2020/2021. Le iscrizioni partiranno dall’1 luglio, così come per gli altri corsi di laurea a numero non programmato o programmato locale di Unict, e termineranno il 23 luglio.

Per partecipare alla prova di ammissione (8 settembre 2020) a uno dei corsi delle professioni sanitarie (Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia, Logopedia, Ortottica, Riabilitazione psichiatrica, Terapia occupazionale, Dietistica, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di laboratorio medico, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di radiologia medica e diagnostica per immagini) occorre iscriversi online esclusivamente attraverso il Portale Studenti – Smart Edu a partire dall’1 luglio e fino al 23 luglio 2020.

Ammissione Unict: come iscriversi a uno dei corsi di Professioni sanitarie

Ecco i passi da seguire:

Collegarsi all’indirizzo https://studenti.smartedu.unict.it ed eseguire la procedura di registrazione;

Ottenuto il codice di identificazione personale, effettuare il login;

Una volta registrato, lo studente potrà accedere alla propria area personale.

Dalla home page personale selezionare la voce “ Domanda di immatricolazione ”;

”; Scegliere la voce “ Corsi a numero programmato “

“ Scegliere la Prova di ammissione;

Inserire tutti i dati richiesti;

Verificare la correttezza dei dati inseriti e delle scelte effettuate;

Confermare la domanda ;

; Stampare il promemoria che riporta i dati relativi alle scelte effettuate e l’ID relativo alla domanda stessa assegnato dal sistema informatico ai fini della garanzia dell’anonimato.

L’elenco di coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione sarà pubblicato entro il 30 luglio 2020.

Entro le ore 13:00 del 3 agosto 2020, coloro che, avendo presentato la domanda di partecipazione, non dovessero riscontrare l’ID della propria domanda nell’elenco pubblicato, dovranno segnalare l’omissione, inviando un’email a segnalazioneomissione@unict.it.

Per ulteriori informazioni, leggi il bando di ammissione