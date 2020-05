UNICT – Guida dello studente 2020/21: info su tasse, servizi e immatricolazioni

È online la Guida dello Studente 2020/21 dell'Università degli Studi di Catania, utile agli studenti per conoscere i dettagli su tasse, servizi e iscrizioni relative all'Ateneo.

Come ogni anno, l’Università degli Studi di Catania rende disponibile sul proprio sito la Guida dello Studente. Il documento, aggiornato all’anno accademico 2020/21, è consultabile da tutti gli studenti dell’Ateneo e dalle future matricole. In particolare, la Guida dello Studente 2020/21 fornisce informazioni importanti per quel che riguarda tasse, iscrizioni e servizi erogati.

Il documento è infatti diviso in diverse sezioni che, nello specifico, si occupano di:

Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio regolamenta i requisiti, le modalità e le forme di iscrizione ai corsi di studio.

Iscrizione ai corsi post-laurea descrive le modalità di iscrizione ai corsi post-laurea: Master, Corsi di perfezionamento, Dottorati di ricerca e Scuole di Specializzazione, Corsi abilitanti.

Iscrizione ai singoli insegnamenti regolamenta l’iscrizione a singoli insegnamenti, quali i corsi singoli e gli insegnamenti extra-curriculari.

Modifiche della carriera disciplina le modifiche della carriera a seguito di trasferimento, sospensione, ripresa degli studi e chiusura della carriera.

Prova finale riguarda le scadenze per i laureandi, la procedura di prenotazione on line alla prova finale, il rilascio del Diploma Supplement (DS).

Contribuzione studentesca disciplina la contribuzione studentesca, descrivendo la composizione delle tasse dovute e le fasce di contribuzione.

Pagamenti illustra le modalità ed i termini di pagamento.

Esoneri e rimborsi descrive le tre tipologie di esonero dal contributo annuo, dalla quota di contributo nella seconda rata, dalla tassa regionale per il diritto allo studio.

La Guida dello Studente risulta particolarmente utile per avere delucidazioni su l’ammontare del contributo che ogni studente dovrà pagare è calcolato in ragione del valore ISEE Università. Anche per quest’anno, gli studenti con ISEE Università 2020 fino a 14.000 euro, regolari rispetto agli anni di iscrizione e con i crediti richiesti al 10 agosto 2020, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. La scadenza per inserire l’ISEE nella domanda di iscrizione all’Università degli Studi di Catania è fissata per il 17 dicembre 2020.