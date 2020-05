Assunzioni Catania: le posizioni richieste tra città e provincia

Assunzioni Catania: ecco la selezione di alcune offerte di lavoro nel capoluogo etneo e in provincia. Di seguito, tutti i ruoli ricercati e cosa bisogna fare per candidarsi.

Assunzioni Catania: la ricerca di un posto di lavoro è sempre complicata, per di più in un momento dominato dalle restrizioni. Anche chi non riesce a trovare un impiego, cercando bene, può trovare alcune interessanti offerte di lavoro sul web.

Assunzioni Catania: Ikea

Ikea, l’azienda svedese di arredamento ha avviato una campagna di recruitment, volta all’inserimento in organico di circa 140 risorse in tutta Italia. Anche a Catania sono disponibili posizioni aperte, rivolte a diplomati e laureati. Ecco quali sono i ruoli ricercati su Catania e come candidarsi.

Addetto vendite Categorie protette art 18 (orfani di lavoro);

Addetto Food Part Time;

Addetto Logistica part-time.

Gli interessati possono accedere alla sezione “lavora con noi” di IKEA e visualizzare tutte le posizioni aperte. In seguito è necessario inserire i propri dati e caricare il CV aggiornato.

Assunzioni Catania: segretaria agenzia immobiliare

Time Network Immobiliare agenzia S.G.La Punta seleziona ragazze ambiziose per la mansione di segretaria coordinatrice, anche alla prima esperienza, con buone doti relazionali, diplomate e/o laureate con capacità di lavorare in team. Conoscenza dei principali strumenti informatici richiesta. Le interessate possono inviare il curriculum all’indirizzo e-mail dell’agenzia di San Giovanni La Punta, visitando il sito.

Cerco lavoro Catania: addetto/a alle risorse umane

Etjca srl per la filiale di Catania seleziona un/a addetto/a alle risorse umane. La risorsa verrà inserita all’interno dello staff di Catania. Si occuperà di:

gestione del processo di ricerca e selezione del personale: sourcing proattivo, pubblicazione offerte di lavoro, screening cv, colloqui individuali, stesura profili;

procedure contrattuali: procedure assunzioni, continuazioni/proroghe contratti, provvedimenti disciplinari

attività di front-office e aggiornamento database;

pratiche di archiviazione digitale e cartaceo;

amministrazione del personale in back-office (inserimento presenze mensili dei lavoratori in somministrazione, predisposizione contratti e documentazione necessaria per le assunzioni.

Il/La candidato/a ideale è in possesso di laurea in materie umanistiche/economiche/giuridiche e dimostra spiccato interesse per l ambito delle risorse umane. Gli interessati possono visitare il sito di Etjca srl e inviare CV aggiornato all’indirizzo email dell’azienda.

Assunzioni Catania: Amazon

L’azienda ha annunciato l’apertura di un nuovo deposito di smistamento in Sicilia, esattamente nella città di Catania. Il centro di smistamento sarà operativo dal prossimo autunno e servirà i clienti residenti nelle provincie di Catania, Siracusa e Messina. La struttura sarà realizzata nel quartiere di Pantano d’Arci e occuperà quasi 10 mila mq. Si è stimato che il centro creerà circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi, che è previsto, a regime, assumano oltre 70 autisti a tempo indeterminato.

Assunzioni Catania: Apple

Apple è alla ricerca di uno specialista tecnico. È richiesta la valutazione delle esigenze di assistenza dei clienti al loro arrivo nello Store, per poi fornire soluzioni o indirizzarli ad altri membri del team; applicazione di competenze e abilità tecniche diverse a seconda della situazione; capacità di adattarsi ai cambiamenti derivanti dall’evoluzione dei prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’azienda.