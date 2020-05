IKEA assume: le posizioni aperte a Catania

Ikea assume anche a Catania: quali posizioni sono aperte per diplomati e laureati. Ecco come lavorare per l'azienda svedese d'arredamento.

IKEA, l’azienda svedese di arredamento ha avviato una campagna d recruitment, volta all’inserimento in organico di circa 140 risorse in tutta Italia. Anche a Catania sono disponibili posizioni aperte, rivolte a diplomati e laureati. Ecco quali sono i ruoli ricercati su Catania e come candidarsi.

Posizioni aperte

Addetto vendite Categorie protette art 18 (orfani di lavoro);

Addetto Food Part Time;

Addetto Logistica part-time.

Come candidarsi

Gli interessati possono accedere alla sezione “lavora con noi” di IKEA e visualizzare tutte le posizioni aperte. In seguito è necessario inserire i propri dati e caricare il CV aggiornato.

Possibilità di stage

Chi non dovesse riuscire a essere assunto, può comunque inviare la propria disponibilità a svolgere uno stage presso l’azienda. I tirocini IKEA sono tutti retribuiti e ai dipendenti vengono anche corrisposti dei buoni pasto.

Le posizioni aperte a Catania per lo stage sono: