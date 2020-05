Coronavirus in Sicilia: solo 4 nuovi casi, ma tutti a Catania

I casi di coronavirus in Sicilia aggiornati a oggi, venerdì 22 maggio, così come comunicati dalla Regione all'Unità di crisi nazionale: la curva dei contagi nell'Isola continua a essere bassa.

I casi di coronavirus in Sicilia sono ancora bassi. Nella giornata di ieri non si sono registrati per il secondo giorno di fila decessi. Inoltre, il numero dei malati in terapia intensiva (11) è rimasto stabile. Anche la provincia di Catania ha fatto registrare zero nuovi casi, mentre sono stati sei in tutto i nuovi positivi.

Questi i casi di coronavirus nell’Isola così come presentati nelle infografiche curate giornalmente dalla redazione.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 129.431 (+2.083 rispetto a ieri), su 114.230 persone: di queste sono risultate positive 3.421 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.519 (-3), 1.634 sono guarite (+7) e 268 decedute (0). Degli attuali 1.519 positivi, 113 pazienti (-5) sono ricoverati – di cui 10 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.406 (+2) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.