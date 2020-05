Coronavirus, a Catania 4 casi in più di ieri: i dati delle province oggi

I casi di coronavirus nelle province della Sicilia così come comunicati dalla Regione tramite i suoi canali social e web aggiornati alla data di oggi, venerdì 22 maggio.

Coronavirus in Sicilia, i casi delle province della Regione rispecchiano il dato nazionale di una curva dei contagi che è ormai nella fase calante, con l’obiettivo zero contagi sempre più alla portata di mano. Nella giornata di oggi, la Protezione civile dell’Isola ha pubblicato le linee guida per la stagione balneare, indicando quali attività saranno consentite nei mesi estivi in spiaggia. Quanto ai contagi, nella giornata di ieri solo sei i nuovi positivi, mentre nella provincia di Catania, che ieri ha fatto registrare zero nuovi casi, continuano ad aumentare i controlli, con multe severe che possono arrivare anche a 3 mila euro per chi non rispetta il distanziamento.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 41 (0 ricoverati, 99 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 51 (5, 110, 11);

Catania, 631 (35, 339, 97) ;

; Enna, 67 (5, 325, 29);

Messina, 288 (33, 218, 56);

Palermo, 365 (29, 175, 34);

Ragusa, 28 (0, 62, 7);

Siracusa, 33 (6, 187, 28);

Trapani, 15 (0, 119, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.