Estate al mare, le linee guida della Regione: vietati balli e attività di gruppo

In Sicilia ci si comincia a domandare come, concretamente, bisognerà comportarsi sulle spiagge e quali attività saranno o meno permesse. Ecco le Linee Guida che si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere della Sicilia.

Tutti hanno ormai compreso che questa sarà un´estate anomala e che il virus, seppur fermato grazie ai provvedimenti assunti in questi mesi, non è stato abbattuto. Ma come ci si dovrà comportare all’interno degli stabilimenti balneari e delle spiagge? L´estate si avvicina a grandi passi e in Sicilia si fa forte il desiderio di spostarsi al mare per godere dei primi raggi di sole. Da qualche giorno, l’accordo raggiunto con gli stabilimenti balneari ha consentito di fissare la data per l’inizio della stagione nell’Isola, prevista per gli inizi di giugno. Oggi arrivano, emanate dalla Protezione civile siciliana, le nuove linee guida relative ai comportamenti da attuare in spiaggia per evitare il contagio.

L’Art. 4 dell´Ordinanza n. 21 del 17 maggio a firma del Presidente della Regione autorizza l´attività degli stabilimenti balneari autorizzandone anche le attività propedeutiche, inclusa la possibilità di utilizzare gli spazi per la promozione e vendita dei propri servizi. L´Ordinanza n. 21 richiama all´applicazione delle Linee Guida (allegate alla stessa) che sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e che si applicano anche a tutte le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari quali, titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia.

Vediamo, quindi, quali sono i comportamenti richiesti a partire dall’uso della cabina che – secondo l´Ordinanza n. 21 – sarà possibile affittare anche a persone che non appartengano allo stesso nucleo familiare, a condizione che venga garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e si preveda l´ingresso di non più di una persona alla volta, fatta eccezione per i minori e le persone non autosufficienti.

Attività turistiche (Spiagge e Lidi): le linee guida della Regione Siciliana

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. E´ consigliata la previsione di uno steward di spiaggia che accompagni i clienti all´ombrellone e illustri loro le misure di prevenzione da rispettare.