Covid Sicilia, contagi ancora in diminuzione: -25% nell’ultima settimana

Covid Sicilia, diminuiscono i contagi nell'ultima settimana: il report della situazione della pandemia nell'Isola.

Covid Sicilia: rilasciato l’ultimo report settimanale della situazione pandemica nell’Isola. Secondo quanto rilevato, nella settimana dal 6 al 12 febbraio in Sicilia si è registrato una netta diminuzione di nuovi positivi al Covid-19, come sta accadendo nel resto d’Italia. Nello specifico, i nuovi positivi sono stati 1.807 (vale a dire -25,55% rispetto alla settimana precedente), pari ad un’incidenza di 38 casi per 100 mila abitanti. Diminuiscono anche le ospedalizzazioni per Covid in Sicilia, che interessano la maggior parte dei casi pazienti senza vaccino. Per quanto riguarda i dati provinciali, hanno superato la media regionale i tassi delle aree di Messina, Trapani e Palermo.

Secondo l’ultimo bollettino del Dasoe, il Dipartimento per le Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato adella Salute della Regione Siciliana, le fasce d’età maggiormente colpite sono quelle degli over 90, tra gli 80 e gli 89 anni e tra i 60 e i 69 anni.

Sul piano dell’andamento della campagna vaccinale, dall’inizio della campagna di immunizzazione in Sicilia sono state somministrate complessivamente 10.730.682 dosi. Nella fascia 5-11 anni, il 20,28% dei bambini ha completato il ciclo primario, mentre nella fascia over 12 il ciclo primario è stato completato dall’89,60%. Infine, i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono il 71,22% degli aventi diritto. Per quanto riguarda la quarta dose, sono state effettuate 241.377 somministrazioni a soggetti residenti in Sicilia, mentre le quinte dosi risultano essere 9.032.