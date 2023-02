Sicilia, trovato cadavere carbonizzato sulla strada: indagini in corso

Giallo in Sicilia: il cadavere di un uomo è stato rinvenuto carbonizzato su una strada e i Carabinieri hanno aperto le indagini a riguardo.

È giallo a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, dove è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. Il ritrovamento, avvenuto precisamente in Piazza Italia a Merì lo scorso giovedì sera, è avvenuto da parte dei Carabinieri che hanno aperto un’indagine in merito.

Si tratterebbe di un giovane, di circa 18 anni, e i militari dell’Arma sono al lavoro per cercare di comprendere le dinamiche dell’accaduto. Al momento, gli investigatori non escludono nessuna pista ma non è ancora stato possibile spiegare l’accaduto.