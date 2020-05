Coronavirus in Sicilia, a Catania 4 nuovi casi: i dati delle province

Gli aggiornamenti relativi all'andamento del coronavirus nelle province in Sicilia aggiornato a oggi, lunedì 11 maggio.

I dati delle province relative all’andamento del coronavirus in Sicilia rispecchiano quanto già noto dalle prime fasi della pandemia. Catania si conferma la provincia con il numero maggiore di casi e tra le poche in cui i casi continuano a salire, seppure a rilento rispetto agli inizi. Ieri nel catanese è stato registrato un solo caso, per un totale di 694 positivi, mentre il picco è stato toccato il 24 aprile, con 721 casi.

Questi i dati relativi a oggi sul coronavirus in Sicilia. Per una visione d’insieme, si consiglia di consultare anche le infografiche aggiornate quotidianamente dalla redazione.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 67 (0 ricoverati, 69 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 98 (15, 53, 11);

Catania, 698 (64, 254, 94);

Enna, 246 (58, 146, 29);

Messina, 354 (64, 151, 52);

Palermo, 386 (57, 127, 31);

Ragusa, 37 (4, 50, 7);

Siracusa, 109 (23, 103, 27);

Trapani, 67 (2, 67, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.