Coronavirus in Sicilia, 12 nuovi positivi e un decesso: i dati di oggi

I dati relativi all'andamento del coronavirus in Sicilia aggiornati a oggi, lunedì 11 maggio, così come trasmessi dalla Regione all'Unità nazionale di crisi.

I numeri riguardanti il coronavirus in Sicilia continuano a lasciare ben sperare. Malgrado, secondo l’ISS, l’Isola abbia uno degli indici di trasmissibilità più alti in Italia, nella giornata di ieri si sono registrati zero decessi e continuano a calare i ricoveri in ospedale e le terapie intensive. Nella giornata di oggi i governatori delle regioni italiane avranno un confronto con il premier Conte e con il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, ma già da ieri il governatore Nello Musumeci aveva iniziato a fare pressing sul governo e a chiedere delle linee guida per la riapertura.

Nella giornata di ieri in Sicilia si sono toccati i 1000 guariti totali, mentre i nuovi positivi sono solo 14, a fronte, tuttavia, di meno di 1000 tamponi effettuati. Per una maggiore analisi dei dati relativi all’andamento del coronavirus, si consiglia la visione delle infografiche realizzate da LiveUnict.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 103.134 (+731 rispetto a ieri), su 92.609 persone: di queste sono risultate positive 3.339 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.062 (-7), 1.020 sono guarite (+18) e 257 decedute (+1).

Degli attuali 2.062 positivi, 287 pazienti (-2) sono ricoverati – di cui 16 in terapia intensiva (0) – mentre 1.775 (-5) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.