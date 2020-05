Coronavirus in Sicilia, meno di 300 malati ricoverati: i dati di oggi

I dati della Regione relativi all'andamento del coronavirus in Sicilia oggi, sabato nove maggio: continua la fase discendente della curva dei contagi.

I casi di coronavirus in Sicilia continuano a scendere quando si è ormai arrivati quasi al termine della prima settimana di “Fase 2”. In giornata è arrivato il chiarimento da parte della Regione in merito alla possibilità, per bar e ristoranti, di effettuare attività d’asporto anche nel weekend, per il quale è consentito pure spostarsi in un altro comune. Inoltre, Palazzo Chigi ha modificato le FAQ dello scorso DPCM, consentendo di farsi accompagnare a lavoro.

I dati del coronavirus in Sicilia ieri segnalavano ancora un numero di contagi inferiore ai 20, mentre calano ulteriormente i malati in terapia intensiva, ormai sotto le 20 unità. Questi i dati di oggi: “Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 101.548 (+2.837 rispetto a ieri), su 90.885 persone: di queste sono risultate positive 3.313 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.080 (-47), 977 sono guarite (+56) e 256 decedute (+3). Degli attuali 2.080 positivi, 294 pazienti (-35) sono ricoverati – di cui 17 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.786 (-12) sono in isolamento domiciliare“.