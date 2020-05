Sicilia, bar e ristoranti aperti la domenica per l’asporto: si può andare in un altro comune

I chiarimenti contenuti in una circolare pubblicata nella serata di ieri dalla Protezione Civile della Regione Siciliana, in riferimento all'ordinanza emanata da Musumeci il 30 aprile.

“Gli esercizi commerciali che effettuano servizio a domicilio o preparano cibo da asporto sono autorizzati all’apertura anche nella giornata di domenica”. Così chiarisce la Protezione Civile della Regione Siciliana in una circolare emanata nella serata di ieri, facendo luce su uno dei punti meno chiari della scorsa ordinanza emanata in data 30 aprile dal governatore Nello Musumeci.

Bar, pasticcerie, ristoranti e tutti coloro che vendono prodotti alimentari o affini come prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono quindi aprire la domenica, avendo cura, naturalmente, di far rispettare le norme di distanziamento sociale e l’utilizzo di dispositivi quali mascherine ed eventuali guanti per i propri clienti, così come indicato nella stessa circolare n. 15 dell’8 maggio. Inoltre, viene chiarito successivamente, l’acquisto con asporto è consentito anche fuori dal proprio comune.

Dunque si potrà acquistare una pizza o una colazione anche all’esterno del proprio comune, fermo restando il divieto di consumazione in loco. Nel frattempo, il governatore Musumeci spinge per una riapertura di alcune attività al dettaglio, nella speranza che anche il turismo possa ripartire a breve.